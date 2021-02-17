صرف تعويضات لـ12 من أصحاب المباني المتضررة من العمليات الإرهابية بسيناء

أعلن طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمباني، التي أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، في مركز ومدينة الشيخ زويد.وقال رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إن الدفعة الجديدة تضم 12 مواطنًا من الذين أضيرت منازلهم، جراء الحرب على الإرهاب، حيث يتم صرف تعويضات لهم بقيمة 946238.62 جنيهًا.وأضاف عابد أنه سيتم صرف دفعة جديدة للمضارين خلال الأيام المقبلة، بعد ورود الكشوف الخاصة بالصرف من ديوان عام المحافظة، مطالبًا المواطنين المستحقين للصرف بالتوجه اليوم لفرع البنك الأهلي المصري ببطاقة الرقم القومي، لصرف التعويض الخاص بهم، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.