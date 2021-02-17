لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقارين بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار جزئين من عقار بسبب سوء الأحوال الجوية، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد تقرير اللازم، وطلب ملف العقارين من الحي لفحصهما.وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار أجزاء من عقارين بمنطقتين مختلفتين بسبب سوء الأحوال الجوية.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية، وبمعاينة العقار رقم 18 شارع الواثق الحضرة البحرية، تبين حدوث تلف شديد لبلكونة الدور الأول علوي، للعقار المكون من طابق أرضي وأول علوي وجزء بالطابق الثاني، مشغول بالسكان، وصادر له قرار ترميم رقم 9 لسنة 2001، جاري عرضه على اللجنة الهندسية المختصة لاتخاذ القرار المناسب نجاة العقار.كما تبين من معاينة العقار رقم 8 شارع أنس باي المتفرع من شارع لاجتيه البراهمية بمعرفة مهندس المنطقة والمكون من دور أرضي و3 أدوار علوية ومشغول بالسكان، وجود ميل بسيط بالعقار الصادر له قرار الترميم رقم 211 لسنة 2001، وإرسال إشارة إلى قسم الشرطة المختص لعمل إخلاء موقت للسكان دون المنقولات حفاظا على الأرواح والممتلكات، وجاري عمل المحضر اللازم بقسم باب شرق، بالإضافة إلى عرضه على اللجنة الهندسية المختصة.