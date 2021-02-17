رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقارين بالإسكندرية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:16 ص
انهيار عقارين
انهيار عقارين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار جزئين من عقار بسبب سوء الأحوال الجوية، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة وإعداد تقرير اللازم، وطلب ملف العقارين من الحي لفحصهما.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار أجزاء من عقارين بمنطقتين مختلفتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية، وبمعاينة العقار رقم 18 شارع الواثق الحضرة البحرية، تبين حدوث تلف شديد لبلكونة الدور الأول علوي، للعقار المكون من طابق أرضي وأول علوي وجزء بالطابق الثاني، مشغول بالسكان، وصادر له قرار ترميم رقم 9 لسنة 2001، جاري عرضه على اللجنة الهندسية المختصة لاتخاذ القرار المناسب نجاة العقار.

كما تبين من معاينة العقار رقم 8 شارع أنس باي المتفرع من شارع لاجتيه البراهمية بمعرفة مهندس المنطقة والمكون من دور أرضي و3 أدوار علوية ومشغول بالسكان، وجود ميل بسيط بالعقار الصادر له قرار الترميم رقم 211 لسنة 2001، وإرسال إشارة إلى قسم الشرطة المختص لعمل إخلاء موقت للسكان دون المنقولات حفاظا على الأرواح والممتلكات، وجاري عمل المحضر اللازم بقسم باب شرق، بالإضافة إلى عرضه على اللجنة الهندسية المختصة.

موضوعات متعلقة

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح مع سائق السيارة النقل في المستشفى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11