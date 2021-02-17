محافظ الأقصر يكرم طالبا أزهريا حفظ القرآن بعدة قراءات

يكرم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، الطالب عبد الله محمّد محمود خليل البالغ من العمر 13 عامًا، والطالب بالصف الثالث الإعدادي بمعهد المدامود الأزهري شمال محافظة الأقصر الذي يعد واحد من أشهر حفاظ القرآن ومتقني قراءاته.وقال محمّد خليل والد الطفل عبد الله، إنه تلقى اتصالا من جانب مكتب محافظ الأقصر، بشأن تحديد ميعاد للقاء المحافظ لتكريم نجله لحفظه القرآن الكريم في سّن صغيرة بعدة قراءات مختلفة.وأضاف في تصريحات لـ" الدستور" أن نجله حظى بمقابلة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في ساحة آل الطيب بغرب الأقصر، وأن نجله سعد كثيرًا بهذا اللقاء، وأن شيخ الأزهر أبدى الثناء عليه واستمع إلى القرآن الكريم من نجله، كما أنه وعد بتحقيق طلبه بإلحاقه بإحدى المسابقات الدولية في حفظ كتاب الله.،وأكد على أن ذلك اللقاء والتكريم من جانب محافظ الأقصر سوف يكون له أثره الطيب في نفس ابنه، وأنه سوف يشجعه على التعمق في دراسته بشكل أكبر.