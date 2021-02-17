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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ تناقش الاستعدادات لإجراء الامتحانات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:15 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ
عمرو الشامي
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عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا، بحضور مديري الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد التعليمية بالمديرية، بالمسرح المدرسى.

وناقشت وكيل الوزارة خلال الاجتماع، قرارات وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، الخاصة بعقد امتحانات الصف الأول الدراسي، ووضع آلية الامتحانات، بالإضافة إلى استعدادات المدارس لبدء النصف الثاني من العام الدراسي 20212020.

جاء ذلك بحضور، الدكتور سلامة الويشى، مدير التعليم العام، وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسعد كامل، مدير إدارة الشئون القانون، ومديري الأقسام بالمديرية.

وأصدرت «كشك» تعليماتها بوضع قرارات وزير التربية والتعليم موضع التنفيذ، مؤكدة أن المديرية وفرت نماذج استرشادية للطلاب وتم تسليمها للموجهين الأوائل لوضع امتحانات النقل المقرر إجرائها على مستوى كل مدرسة، مشددة على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أقرتها الوزارة، وكذلك الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية.

ووجهت وكيل الوزارة بإعداد قاعدة بيانات واقعية لمعلمى الفصل الواحد ورياض الأطفال بالإدارات التعليمية، مشيرة إلى عودة مجموعات التقوية بالمدارس، مع عدم تجاوز ضوابط العمل بها.

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