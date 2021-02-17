ضبط 6557 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6557 مخالفة مرورية متنوعة.وشملت المخالفات التي تم ضبطها 2815 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و288 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 مخالفة موقف عشوائي، و40 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.