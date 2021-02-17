وزير الأوقاف ينعى العالم الفقيه أحمد طه ريان

نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه، والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر (رحمه الله رحمة واسعة)، مثمنًا جهوده في خدمة الفقه الإسلامي.وأكد وزير الأوقاف في بيان اليوم الأربعاء، أن العالم الفقيه -وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - كانت له جهود حثيثه بارزة في موسوعة الفقه الإسلامي التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث كان أحد أهم أعلامها، نسأل الله (عز وجل) أن يشمله برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة العلم وطلابه، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه وتلاميذه في كل مكان الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".