532 % نمو مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة خلال أكتوبر

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال فبراير الجاري، عن أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة سجل نحو 1388 نقطة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 856 نقطة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي بلغ 532 % وشهري 112% بعد أن سجل في سبتمبر الماضي نحو 1276 نقطة.وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن المؤشر يتضمن خمس شركات هي شركة المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للاقمار الصناعية "نايل سات" والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.كانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة أمس الثلاثاء بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.625 مليار جنيه وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 11534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2412 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14215 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" عند مستوى 4424 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3453 نقطة.