محافظ الإسكندرية: إزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر بنادي المهندسين

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، ضرورة التنسيق التام بين محافظة الإسكندرية ونقابة المهندسين لوضع الضوابط الإنشائية التي تلزم بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتي تتفق مع مشروع الهوية البصرية والتنسيق الحضاري الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بنقيب المهندسين بالإسكندرية الدكتور هشام سعودي، اليوم الأربعاء، لبحث الإجراءات اللازمة للضوابط الإنشائية الخاصة بمقر نقابة المهندسين بمنطقة سابا باشا بالكورنيش بنطاق حى شرق.كما ناقش محافظ الإسكندرية المديونية المتراكمة على نادي المهندسين، موضحا أنه سيتم الوصول إلى الحلول المناسبة مع نقيب المهندسين بالاسكندرية والتي تتيح للمحافظة الحصول علي كافة مستحقاتها وسداد جميع المتأخرات المتراكمة عليها والتي تعتبر حقا أصيلا لمحافظة الإسكندرية لتعظيم مواردها واستغلالها فيما يخدم المواطن السكندري.