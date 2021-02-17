ضبط مسجل خطر بكميات كبيرة من الأقراص المخدرة في مطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة مسجل خطر.وبإيقاف العنصر الإجرامي حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، تم ضبط (كميات كبيرة من الأقراص المخدرة مختلف الأنواع - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.