«الصحة الفلسطينية» تُرسل شحنة من لقاح كورونا الروسي إلى قطاع غزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن الوزارة قامت بإعادة إرسال 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، من مستودعات الوزارة في رام الله إلى مستودعاتها في قطاع غزة.وأضافت الكيلة، في بيان صحفي مقتضب، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: «تم نقل 2000 جرعة عبر معبر بيتونيا صباح اليوم، وهي متوجهة إلى مستودعات الوزارة في المحافظات الجنوبية».وأكدت أن هذه الجرعات مخصصة للطواقم الطبية العاملة فى غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كورونا، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.