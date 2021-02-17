ضبط ديلرات توزيع الحشيش في الجيزة
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:12 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (القاهرة، الجيزة) تم استهدافهم وأمكن ضبط ( 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلوجرام - مكبس بمشتملاته - 4 خزينة سلاح - 122 طلقة نارية - مبالغ مالية - عدد 2 هاتف محمول - ميزان حساس) بحوزة (3 عاطلان "لهم معلومات جنائية") وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.
كما تم ضبط (3 طربة لمخدر الحشيش - بندقية آلية - 2 خزينة سلاح – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية - 3 هاتف محمول) بحوزة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تم ضبط (3 طربة لمخدر الحشيش - بندقية آلية - 2 خزينة سلاح – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية - 3 هاتف محمول) بحوزة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.