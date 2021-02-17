ضبط ديلرات توزيع الحشيش في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (القاهرة، الجيزة) تم استهدافهم وأمكن ضبط ( 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلوجرام - مكبس بمشتملاته - 4 خزينة سلاح - 122 طلقة نارية - مبالغ مالية - عدد 2 هاتف محمول - ميزان حساس) بحوزة (3 عاطلان "لهم معلومات جنائية") وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.كما تم ضبط (3 طربة لمخدر الحشيش - بندقية آلية - 2 خزينة سلاح – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية - 3 هاتف محمول) بحوزة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.