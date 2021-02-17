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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع إزالة تراكمات مياه الأمطار.. ويؤكد: الشكاوى أولية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:12 ص
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية بمدينة المنصورة تابع خلالها رفع وإزالة تراكمات المياة بالشوارع والميادين، والتي نتجت عن عدم استقرار الطقس وتقلبات الحالة الجوية.

وأكد محافظ الدقهلية، استمرار كافة فرق العمل القائمة على كسح وشفط المياه من الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى التنسيق التام بين كافة الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أية تركمات للمياه والاستجابة سريعا لشكاوى المواطنين في أنحاء المحافظة، وإزالة كافة المعوقات حتى انتهاء هذه الموجه غير المستقرة للطقس، موجها بسرعة رفع السيارات المعطلة والتي تحجب التعامل مع كميات المياة المتراكمة ببعض المناطق.

وأشاد المحافظ بمجهودات جميع الفرق العاملة في رفع التركمات لتجمعات المياه خاصة في تلك الظروف، مؤكدا أن الجميع يستحقون كل الشكر والاحترام والتقدير، مشيرا إلى أن هذا هو الإنسان المصري الذي يؤكد انتماؤه لهذه الأرض الطيبة ويظهر معدنه النفيس دائما وقت الأزمة وتتضح مصريته الضاربة في أعماقة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار التواجد الميداني للفرق والمعدات حتى انتهاء هذه الموجة من الطقس غير المستقر بالشوارع والميادين، كما وجه كل رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باستمرار تكثيف أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة الشوارع والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، حتى توقف سقوط الأمطار.

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