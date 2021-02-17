حريق يلتهم 2000 «كتكوت» بالإسماعيلية

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، بمزرعة دواجن بمنطقة الحرش التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، ما أسفر عن نفوق ما يقرب من 2000 فرخ "كتكوت" ولم يتسبب الحادث في خسائر بشرية.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بمنطقة الحرش التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.وتوجهت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث وتم السيطرة وإخماد الحريق دون وجود إصابات أو خسائر بشرية، وأسفر الحادث عن احتراق سقف الطابق الأرضي المعرش بالخشب للمزرعة ونفوق 2000 "كتكوت".وبالفحص تبين أن المزرعة ملك المواطن "فوزي.ش.ط"، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في ملابسات الحادث ولمعرفة أسباب الحريق.