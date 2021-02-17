رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الطقس السيئ يوقف حركة الصيد بكفر الشيخ.. والمحافظ يتفقد الشوارع

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:30 ص
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
طباعة
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من شوارع العاصمة لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع وصيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، كما استمع لعدد من أهالي المحافظة أثناء الجولة، وتفقد مواقف سيارات الأجرة وعددا من أحياء غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، ومنها سوق الجملة، وشوارع الدلتا، المصنع، الضرائب،عبدالهادي راضي، وحي ال47.

وأكد المحافظ استمرار توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، مناشدًا الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد، مشددًا على سرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع لتيسير الحركة المرورية، معلنًا عن استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

موضوعات متعلقة

مصدر من MBC يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ عمرو أديب

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

وقف عمليات التطعيم ضد كورونا فى عدة ولايات بالبرازيل

سفينة أمريكية تبحر بالقرب من جزر خاضعة للصين في بحر الصين الجنوبي

كورونا يتسبب في انخفاض الأجور بألمانيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»