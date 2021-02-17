حبس عصابة تصنيع مخدر الاستروكس بالقاهرة

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وترويج مخدر الاستروكس بمدينة نصر، اتخذوا من أحد الشقق مصنع لإنتاج المخدر تمهيدا لترويج على عملائهم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.كانت أجهزة الأمن كثفت الجهود لكشف ملابسات واقعة ضبط (بندقية خرطوش - طلقات - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) داخل إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة والتى لاذ قائدها بالفرار متخليًا عن السيارة.وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد المتهم الهارب (مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "له معلومات جنائية") وتبين قيامه بتكوين تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع (5 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة (مخدر الأستروكس) بقصد الاتجار، واتخاذهم من عدة شقق سكنية مستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية من استهداف المتهمين بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وضبطهم عدا محرز السلاح النارى الهارب، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقروا باستئجارهم وحدات سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لإستغلالها فى تصنيع المواد المخدرة وإتخاذها كأماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وتم بإرشادهم إستهداف الشقق السكنية بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة وعددهم (5 شقق سكنية) وعثر بداخلهم على كمية من مخدر الأستروكس وزنت (17 كيلو جرام)ية من البودر الخام وزنت (11 كيلو جرام)، (2) مطحنة، (4) ميزان حساس، (2) ماكينة عد نقود ومبلغ مالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى وسيارة، 3 دراجات نارية) المستخدمين فى عملية النقل والترويج.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.