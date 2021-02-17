ضبط 95 طربة حشيش بحوزة مجرم فى الإسكندرية
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:19 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى- الأمن العام" وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 95 طربة من مخدر الحشيش وزنت "11كيلو جراما- مبلغ مالى- هاتف محمول" بحوزة عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب.
وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.