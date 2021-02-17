ضبط 95 طربة حشيش بحوزة مجرم فى الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى- الأمن العام" وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 95 طربة من مخدر الحشيش وزنت "11كيلو جراما- مبلغ مالى- هاتف محمول" بحوزة عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.