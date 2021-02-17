رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط بـ6 آلاف قرص مخدر..«دكتور المزاج»: «كنت بوصل طلبية وما أعرفش حاجة»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:31 ص
اقرص مخدر
اقرص مخدر
حسام التمساح
طباعة
قررت نيابة مدينة نصر، برئاسة محمد عبيد، وكيل النائب العام، وسكرتير كريم زغلول، إحالة طبيب بيطري متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة وتوزيعها علي الطلاب، في القضية المعروفة اعلاميا بـ"دكتور المزاج" للمحاكمة.

وخلال التحقيقات قال المتهم "ع. ف"، 30 سنة إنه يعمل طبيبا بيطريا، ومن محافظة أسيوط، وتابع: "كنت في صيدلية الشافعي في الحى السابع بمدينة نصر حوالى الساعة 6 مساء، مع دكتور صاحبي اسمه "خ. ع. م. أ" قالي انزل وصل الطلبية دي لصيدلية دكتور محمد الشافعي، وأنا مش عارف إيه اللي موجود في الطلبية، هما كانوا عبارة عن شنط سوداء ملفوفة بالبلاستر معرفش فيهم إيه، أنا دخلت الصيدلية سبت الكيسين وفوجئت بالشرطة دخلت عليا تم القبض عليا، ومعرفش مين اللي قبض عليا وقبض عليا ليه، ولما سألت في إيه قالوا لي مباحث عشان الحاجات اللي كانت معايا، ولما فتح الكيسين لقاهم عقار لیرولین، وأنا كنت لوحدي وقتها".

وتبين من التحريات، أنه بناء على تعليمات مدير إدارة مباحث التموين بضرورة تشديد الرقابة على صفقات التواصل الاجتماعي والخاصة ببيع الأدوية المخدرة، تلاحظ وجود موقع باسم "خ. ع. ا" ومرة أخرى يظهر باسم دكتور السعادة، ومرة أخرى بدكتور المزاج، وبالتواصل معه وطلب 6 آلاف كبسولة ليرولین 150 مجم وتم التنسيق معه علي الميعاد والمكان، وهو بجوار التوحيد والنور والشبراوى بالحى السابع قسم أول مدينة نصر، وتم ضبطه بمعاونة القوة من الشرطة السرية، وبالكشف عنه تبين أنه يدعي"ع.ف"، وبحوزته عدد ستة آلاف كبسولة ليرولين 150 مجم وكذا مبلغ 1250 جنيها، متحصلات بيع اليوم والأدوية مدرجة بالجدول الأول من جداول المخدرات فقرة (د)، وتبين اتجاره فيه دون ترخيص.

وبفحص الأحراز تبين أنها "كرتونة بيج اللون بداخلها عدد 200 علبة دواء مدون عليها كلمه ليرولين 100 مجم، بكل علبة عدد ثلاثة شرائط بكل شريط عشرة أقراص بإجمالى 6 آلاف قرص مخدر، وبعرضها على المتهم، أنكر صلته بما عرض عليه، وبفحص الحرز الثاني تبين أن بداخله مبلغ 1250 جنيها، وبعرضها علي المتهم أقر بأن المبلغ المالي مملوك له.

موضوعات متعلقة

هنا «الريف الجديد».. كيف تُغيّر مبادرة «حياة كريمة» وجه القرى؟

غدًا.. رئيس مجلس إدارة «الدستور» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس «الصحفيين» حماد الرمحي وزوجته بسمة إبراهيم منصور عبدالسلام

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

وقف عمليات التطعيم ضد كورونا فى عدة ولايات بالبرازيل

سفينة أمريكية تبحر بالقرب من جزر خاضعة للصين في بحر الصين الجنوبي

كورونا يتسبب في انخفاض الأجور بألمانيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»