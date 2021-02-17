ضبط بـ6 آلاف قرص مخدر..«دكتور المزاج»: «كنت بوصل طلبية وما أعرفش حاجة»

قررت نيابة مدينة نصر، برئاسة محمد عبيد، وكيل النائب العام، وسكرتير كريم زغلول، إحالة طبيب بيطري متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة وتوزيعها علي الطلاب، في القضية المعروفة اعلاميا بـ"دكتور المزاج" للمحاكمة.وخلال التحقيقات قال المتهم "ع. ف"، 30 سنة إنه يعمل طبيبا بيطريا، ومن محافظة أسيوط، وتابع: "كنت في صيدلية الشافعي في الحى السابع بمدينة نصر حوالى الساعة 6 مساء، مع دكتور صاحبي اسمه "خ. ع. م. أ" قالي انزل وصل الطلبية دي لصيدلية دكتور محمد الشافعي، وأنا مش عارف إيه اللي موجود في الطلبية، هما كانوا عبارة عن شنط سوداء ملفوفة بالبلاستر معرفش فيهم إيه، أنا دخلت الصيدلية سبت الكيسين وفوجئت بالشرطة دخلت عليا تم القبض عليا، ومعرفش مين اللي قبض عليا وقبض عليا ليه، ولما سألت في إيه قالوا لي مباحث عشان الحاجات اللي كانت معايا، ولما فتح الكيسين لقاهم عقار لیرولین، وأنا كنت لوحدي وقتها".وتبين من التحريات، أنه بناء على تعليمات مدير إدارة مباحث التموين بضرورة تشديد الرقابة على صفقات التواصل الاجتماعي والخاصة ببيع الأدوية المخدرة، تلاحظ وجود موقع باسم "خ. ع. ا" ومرة أخرى يظهر باسم دكتور السعادة، ومرة أخرى بدكتور المزاج، وبالتواصل معه وطلب 6 آلاف كبسولة ليرولین 150 مجم وتم التنسيق معه علي الميعاد والمكان، وهو بجوار التوحيد والنور والشبراوى بالحى السابع قسم أول مدينة نصر، وتم ضبطه بمعاونة القوة من الشرطة السرية، وبالكشف عنه تبين أنه يدعي"ع.ف"، وبحوزته عدد ستة آلاف كبسولة ليرولين 150 مجم وكذا مبلغ 1250 جنيها، متحصلات بيع اليوم والأدوية مدرجة بالجدول الأول من جداول المخدرات فقرة (د)، وتبين اتجاره فيه دون ترخيص.وبفحص الأحراز تبين أنها "كرتونة بيج اللون بداخلها عدد 200 علبة دواء مدون عليها كلمه ليرولين 100 مجم، بكل علبة عدد ثلاثة شرائط بكل شريط عشرة أقراص بإجمالى 6 آلاف قرص مخدر، وبعرضها على المتهم، أنكر صلته بما عرض عليه، وبفحص الحرز الثاني تبين أن بداخله مبلغ 1250 جنيها، وبعرضها علي المتهم أقر بأن المبلغ المالي مملوك له.