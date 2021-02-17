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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:07 ص
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
آلاء حسن
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كان معروفا عن الأديب الراحل نجيب محفوظ عدم حبه للسفر خارج مصر، وقيل إنه كان يخاف من ركوب الطائرات، لدرجة أنه لم يحضر استلام جائزة نوبل، وأوفد ابنتيه "فاطمة وأم كلثوم" لاستلامها، وكان ذلك في يوم 6 ديسمبر لعام 1988، إلا أنه سافر ضمن وفد من الكتاب المصريين إلى كل من: اليمن، ويوغوسلافيا في مطلع الستينيات، ومرة أخرى إلى لندن لإجراء عملية جراحية في القلب عام 1989.

وفي هذه الصورة التي التقطت لنجيب محفوظ من داخل منزله، وهو يجلس أمام التليفزيون مبتسما، ليشهد لحظة استلام ابنتيه لجائزة نوبل من ملك السويد، في حدث يعد الأعظم في تاريخ مصر الثقافي، فهو أول أديب عربي حاز على جائزة نوبل في الأدب.

كتب نجيب محفوظ منذ الثلاثينات، واستمر حتى 2004، تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم، ومن أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى 2006، بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبا واقعيا، إذ يتناول موضوعات وجودية، كما يُعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.

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«قصة صورة».. نجيب محفوظ يشاهد التليفزيون مبتسمًا

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