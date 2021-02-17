ضبط خادمة سرقت أموال مواطن بواسطة بطاقته البنكية في عابدين

ورد بلاغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة حافظة النقود الخاصة به، وبداخلها (مبلغ مالي - 3 فيزا كارد - بطاقة الرقم القومي - كارنيه خاص بالشركة محل عمله)، وتلقيه عدة رسائل على هاتفة المحمول من البنك تفيد سحب مبلغ مالي من الحساب الخاص به من ماكينة الصراف الآلي الكائنة بمنطقة الحلمية الجديدة دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، لها معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنه نظرًا لعلمها بتواجد المجنى عليه بمفرده بالشقة محل سكنه وترددها عليه لقضاء بعض المستلزمات الشخصية له مقابل مبالغ مالية وسابقة قيام المجنى عليه بإخبارها بالرقم السرى الخاص بالفيزا كارد خاصته اختمرت في ذهنها فكرة سرقته.وأضافت أنها توجهت للشقة محل سكن المجنى عليه لقضاء بعض المستلزمات له، وفى سبيل ذلك قامت بشراء زجاجة مياه غازية ووضعت بداخلها قرص من عقار مخدر وأعطتها للمجنى عليه، وعقب فقده للوعي استولت على المسروقات ولاذت بالفرار، وعقب ذلك توجهت لماكينة الصراف الآلي وتمكنت من سحب المبلغ المالي مستولية عليه.وتم بإرشادها ضبط حافظة النقود وبداخلها كل المسروقات، وضبط (خاتم ذهب) أقرت بشرائه من متحصلات الواقعة، وإنفاقها باقي المبلغ المالي على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.