«تعليم مطروح»: الامتحانات المجمعة في مستوي الطالب المتوسط

استعرض عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، مع موجهي عموم المواد التعليمية آليات تنفيذ قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الصف الأول الدراسي، بالإضافة لاستعدادات بدء النصف الثاني من العام الدراسي 20212020.ووجه وكيل تعليم مطروح بأن تكون الامتحانات المجمعة الخاصة بطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي في مستوى الطالب المتوسط مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتعليمات الوزارة ومستشاري عموم المواد الدراسية بالإضافة إلي تشكيل لجنة فرعية مسئولة عن وضع الامتحانات والتي تشمل أسئلة تغطي مناهج الخمس مواد الأساسية خلال الفصل الدراسي الأول.وأكد علي ضرورة التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية انطلاقا من مرحلة وضع أسئلة الامتحانات المجمعة وحتي اعمال التصحيح وتقدير الدرجات بالمدارس.