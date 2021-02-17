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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

المفتي ينعى طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:15 ص
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أميرة العناني
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نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وقال المفتي في بيان له: "إن الفقيد- رحمه الله- كان يعد شيخ المالكية في عصره، وله الكثير من الجهود العلمية التي لا تحصى، حيث تتلمذ على يديه مئات الطلاب من مصر وخارجها، فضلًا عن مصنفاته القيمة والرصينة في الفقه وأصوله ومشاركاته المتميزة في العديد من المؤتمرات الدولية".

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله أن يعلي درجته في الفردوس الأعلى، وأن يجعل ما قدم من علم وعمل متقبلًا وشفيعًا له، وأن يلهم أهله وطلبته الصبر والسلوان.

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