هالة أبوالسعد تُحذر من خطورة الزيادة السكانية.. وتحركات برلمانية للمواجهة

أكدت هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية خطرًا يهدد البلاد ويضرب أمنها القومي، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في حديثه أمس خلال افتتاح عدد من المشروعات الكبرى في قطاع الصحة، وحذر لأكثر من مرة خلال كلمته بخطورة الأمر.وقالت «أبوالسعد»، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أعدت عددًا من الاقتراحات والأدوات البرلمانية سيتم تقديمها لمجلس النواب تمهيدا لمناقشتها، وهى ما بين ضرورة وجود المسح الديمغرافي، وتدشين حملات توعية تقوم بها الوزارات المعنية من التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وبمشاركة المؤسسات الدينية.وشددت النائبة على ضرورة القيام أولا بالمسح الديمغرافي خاصة أنه كان آخر مرة تم استخدامه في 2014، مضيفة أنه سيحدد الأماكن المكتظة بالسكان، وسيحدد القري والنجوع التي تتطلب القيام بالتوعية والتعزيف بخطورة الزيادة السكانية وما ينتج عنها من مخاطر وتهديد للأمن القومي للبلاد.