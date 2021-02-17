أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

- توقعات الأمطار



- سرعة الرياح



وجهت الإدارة العامة لتنبؤات الطيران التابعة لهيئة الأرصاد الجوية خطابًا إلي مركز العمليات وإدارة الأزمات بشركة ميناء القاهرة الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء.وأفادت أن حالة من الطقس غير المستقر ستكون على السواحل الشمالية، والدلتا، وسيناء، والقاهرة، وقد تمتد حتى شمال الصعيد، حيث تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة وبعض السحب الرعدية، يصاحبها سقوط للأمطار والتي تكون غزيرة لمتوسطة على معظم السواحل الشمالية، وسيناء، ومدن شمال الدلتا.مع وجود أمطار رعدية يصاحبها تساقط لحبات البرد خلال أوقات متفرقة داخل هذه الفترة وتكون متوسطة، وأحيانًا تنزل على فترات متقطعة أيضًا على مدن جنوب الدلتا، والقاهرة الكبرى، وتكون خفيفة على مدن جنوب القاهرة وحتى شمال الصعيد، ويكون هناك نشاط ملحوظ فى الرياح الجنوبية الغربية والغربية يؤدى الى حدوث ظاهرة الرمال المثارة، على مناطق من شمال ووسط الصعيد، وأيضًا على الطرق الصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة، حيث تقل الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر، وتكون ذروة عدم الاستقرار يوم الأربعاء 2021/2/17.وفي يوم الخميس 2021/2/18 تنحصر الأمطار على مناطق شمال سيناء والسواحل الشمالية، ويكون اتجاه الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية على أغلب الأنحاء.قد تصل سرعة الرياح إلي أكثر من 20 عقدة مع هبات رياح إلى أكثر من 30 عقدة، وتنشط الظاهرة اليوم الأربعاء 2021/2/17، وتكون ذروة عدم الاستقرار وتعزز الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الرعدية على فترات متفاوتة مع استمرار ظاهرة الرمال المثارة.وفي يوم الخميس 2021/2/18 تقل فرص سقوط الأمطار على القاهرة، وتنحصر على السواحل الشمالية وسيناء، وقد تقل عن 4000 متر في الأمطار الرعدية ورخات المطر الغزيرة، وقد تقل فى ظاهرة الرمال المثارة إلى أقل من 2000 متر، لذا يجب الحيطة واتخاذ التدابير اللازمة خلال هذه الفترة.