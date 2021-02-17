رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:16 ص
أمطار
أمطار
مريم جبل - ندى حمدي
طباعة
وجهت الإدارة العامة لتنبؤات الطيران التابعة لهيئة الأرصاد الجوية خطابًا إلي مركز العمليات وإدارة الأزمات بشركة ميناء القاهرة الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء.

وأفادت أن حالة من الطقس غير المستقر ستكون على السواحل الشمالية، والدلتا، وسيناء، والقاهرة، وقد تمتد حتى شمال الصعيد، حيث تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة وبعض السحب الرعدية، يصاحبها سقوط للأمطار والتي تكون غزيرة لمتوسطة على معظم السواحل الشمالية، وسيناء، ومدن شمال الدلتا.

- توقعات الأمطار

مع وجود أمطار رعدية يصاحبها تساقط لحبات البرد خلال أوقات متفرقة داخل هذه الفترة وتكون متوسطة، وأحيانًا تنزل على فترات متقطعة أيضًا على مدن جنوب الدلتا، والقاهرة الكبرى، وتكون خفيفة على مدن جنوب القاهرة وحتى شمال الصعيد، ويكون هناك نشاط ملحوظ فى الرياح الجنوبية الغربية والغربية يؤدى الى حدوث ظاهرة الرمال المثارة، على مناطق من شمال ووسط الصعيد، وأيضًا على الطرق الصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة، حيث تقل الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر، وتكون ذروة عدم الاستقرار يوم الأربعاء 2021/2/17.

وفي يوم الخميس 2021/2/18 تنحصر الأمطار على مناطق شمال سيناء والسواحل الشمالية، ويكون اتجاه الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية على أغلب الأنحاء.

- سرعة الرياح

قد تصل سرعة الرياح إلي أكثر من 20 عقدة مع هبات رياح إلى أكثر من 30 عقدة، وتنشط الظاهرة اليوم الأربعاء 2021/2/17، وتكون ذروة عدم الاستقرار وتعزز الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الرعدية على فترات متفاوتة مع استمرار ظاهرة الرمال المثارة.

وفي يوم الخميس 2021/2/18 تقل فرص سقوط الأمطار على القاهرة، وتنحصر على السواحل الشمالية وسيناء، وقد تقل عن 4000 متر في الأمطار الرعدية ورخات المطر الغزيرة، وقد تقل فى ظاهرة الرمال المثارة إلى أقل من 2000 متر، لذا يجب الحيطة واتخاذ التدابير اللازمة خلال هذه الفترة.

موضوعات متعلقة

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

مصدر من MBC يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ عمرو أديب

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

زلزالان يضربان إقليم بابوا فى إندونيسيا

وقف عمليات التطعيم ضد كورونا فى عدة ولايات بالبرازيل

سفينة أمريكية تبحر بالقرب من جزر خاضعة للصين في بحر الصين الجنوبي

كورونا يتسبب في انخفاض الأجور بألمانيا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

صدور العدد 16 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

ناصر عراق: هيكل أهم صحفى عربى فى القرن الفائت

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»