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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«البيئة» تبحث تنفيذ وحدات بيوجاز بمزارع جامعة سوهاج

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:03 ص
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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استقبل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الدكتور علي أبو سنة مساعد وزير البيئة للمشروعات، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والوزارة لتنفيذ مشروع وحدات البيوجاز بمزارع الأولى.

وقال رئيس الجامعة أن مشروع وحدات البيوجاز أو استخراج الوقود الحيوي كطاقة نظيفة يأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف، التي تنفذها وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، مضيفًا أن المبادرة سيتم تفعيلها داخل القري الأكثر احتياجاََ بالمحافظة وبمزارع الجامعة، بناءًا علي الطلب المقدم من النائب مصطفى سالم بشأن ترشيح احدي القري لتنفيذ المشروع بها، موضحًا أن وزارة البيئة ستدعم إنشاء ٦٢ وحدة استخراج وقود حيوي "بيوجاز" علي مستوي المحافظة، من ضمنها وحدات بيوجاز تعليمية بالمزارع النباتية والحيوانية للجامعة كنموذج تدريبي لطلاب كليات الزراعة والطب البيطري، لإجراء الأبحاث العلمية في هذا المجال.

وأعرب الدكتور علي أبو سنة، عن سعادته بالتعاون المثمر مع الجامعة، موضحًا أن الغرض من اللقاء هو التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز علي مستوي محافظات الجمهورية، الأمر الذي يساهم في تدريب أكبر عدد من الشباب وخلق فرص عمل جديدة ومميزة، بالإضافة إلى توفير مصدر حيوي نظيف للطاقة متجدد وآمن ومستمر للقري الفقيرة، وكذلك تحسين الظروف الصحية والبيئية داخل تلك القري من خلال التخلص الأمن من مخلفات روث الحيوانات والمخلفات الزراعية.


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