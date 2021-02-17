«الداخلية» تستكمل تمديد ساعات العمل في 4 مكاتب أحوال مدنية

قررت وزارة الداخلية استكمال تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية كمرحلة ثانية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيرًا على المواطنين.وضمت سجل مدنى بندر المنيا بمحافظة المنيا، سجل مدني بنها النموذجي بمحافظة القليوبية، وسجل مدني الشيخ زايد أول بمحافظة الجيزة، والمركز النموذجي بديوان عام القطاع بمحافظة القاهرة، يوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا حتى 9 مساءً.وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل، لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.