مجلس محامي جنوب الجيزة الجديد يعقد أولى اجتماعاته الخميس

صرح جمال عمر، نقيب محامي جنوب الجيزة، بأن مجلس النقابة الفرعي المنتخب سيعقد أِولى اجتماعاته بعد غد الخميس، وذلك لتشكيل هيئة المكتب.ويتكون مجلس نقابة جنوب الجيزة الفرعية من النقيب جمال عمر عبدالفتاح وعضو الشباب محمد صلاح حسين عودة وأعضاء أشرف عبدالله أحمد إبراهيم وضيف الله صدقي الطيب محمد وجمال سعيد سليمان زايد وأحمد صابر عبدالفتاح حسن وأحمد محمد أحمد منصور، وعماد حسين محمد علي وجمعة سيد أمين رشوان ومحمد سيد محمود محمد الفخراني وجمال مختار علي محمد شمس ومحمود سعد الدين عبدالعال.