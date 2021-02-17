ضبط 11778 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 11778 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 11689 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 89 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.كما تم تحرير 627 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم ضبط 185 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1241 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، ويجري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.