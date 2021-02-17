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محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة خيرية تركية تتعاون مع كيان إرهابي في الهند

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:59 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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كشف تحقيق أجراه موقع «نورديك مونيتور»، عن اتفاق بين مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية، وهى منظمة خيرية مرتبطة بالقاعدة في تركيا، ومنظمة «إسلامي سانج» المصنفة كيانًا إرهابيًا في الهند، على توسيع الدعم اللوجستي بين الطرفين في جنوب آسيا لدعم شبكات إرهابية.

ووفقا للموع السويدي، تدير مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية، مشاريع متعددة في نيبال، خاصة في المناطق القريبة من الحدود الهندية، لتوسيع قاعدة الدعم بين الأقلية المسلمة في البلاد وتوسيع العمليات اللوجستية لدعم الشبكات الإرهابية حول العالم.

فيما صنفت أجهزة الاستخبارات الهندية منظمة «إسلامي سانج»، على إنها منظمة إرهابية بسبب دعمها للمسلحين الإرهابيين.

وبحسب الموقع تم تصنيف جمعية حقوق الإنسان للإغاثة بأنها مهرب أسلحة وتم التحقيق معها لإدارة خط دعم للجماعات الجهادية المسلحة في سوريا.

ولفت إلى أن مؤسسة حقوق الإنسان، هى أداة للمخابرات التركية ومدعومة من حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتم منحها امتيازات خاصة لجمع الأموال، وبفضل الغطاء السياسي من الحكومة، تمكنت المؤسسة من الإفلات من العقاب القانوني عندما واجهت تحقيقات متعددة لمكافحة الإرهاب في تركيا في الماضي.

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