«الاتصالات»: 51.53 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق الموبايل خلال أكتوبر

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال فبراير الجاري، عن أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول سجل نحو 51.53 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 38.67 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو شهري بلغت نسبته 2.10%، حيث سجل خلال سبتمبر السابق عليه نحو 50.48 مليون مستخدم، وبمعدل نمو سنوي بلغ 33.26%.وأشار التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، إلى أن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة بلغ نحو 8.60 مليون مشترك بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 7.17 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 19.86% وشهري 1.17%، حيث سجل نحو 8.45 مليون مشترك في سبتمبر.وأضاف أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول، بلغت 53.74% بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 40.60 % عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 13.14 % وشهري 0.81%، حيث سجلت في سبتمبر الماضي 52.93%.ولفت إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر «USB» مودم، سجل نحو 3.35 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 3.58 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل تراجع سنوي بلغت 6.38 % وبنمو شهري بلغ 2.05%، بعد أن سجلت في سبتمبر نحو 3.28 مليون مستخدم.- 57.3 % نسبة انتشار مستخدمي الإنترنتوقال التقرير إن إجمالي السعة الدولية للإنترنت سجلت 2565.78 مليار نبضة في الثانية بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 1889.82 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 35.77%، في حين بلغت نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 57.3%، وفق مؤشرات الاستخدام للعام المالي 2019-2020.- الدلتا تستحوذ علي 34% من مستخدمي الإنترنت الأرضي.وذكر أن التوزيع الجغرافي لمشتركي الإنترنت فائق السرعة الأرضي، استحوذت القاهرة الكبري علي نحو 36% من المشتركين تلتها الدلتا بنحو 34% ثم الوجه القبلي بنحو 14% ومنطقة الإسكندرية ومطروح بنحو 10% وأخيرًا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6%.