«عربية النواب»: مصر تقود عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر تقود عمليات حفظ السلام بعد إعادة انتخابها مُقررًا للجنة بالأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، مؤكدًا أن إعادة انتخاب مصر فى هذا المنصب الأممى رفيع المستوى دليل قاطع على الدور التاريخي والمحوري للدبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل كفاءة واقتدار تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.وقال أباظة، في بيان له أصدره اليوم، إن مصر تتبوأ المرتبة السابعة من بين كبريات الدول المساهمة بقوات حفظ السلام، إضافة إلى إسهامها الحيوي والفاعل في تطوير مفاهيم وسياسات حفظ السلام.وأعرب أباظة عن ثقته التامة فى قدرة مصر على استمرار تحقيق نجاحاتها فى عمليات حفظ السلام على المستوى العالمى للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي جعل العالم كله يقدر الدور المصرى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية نظرًا لمصداقيتها التى تحظى بها عالميا وعربيًا وإفريقيا وإقليميًا.وكان السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، قد أكد في بيان مصر أمام اللجنة على أهمية الدور النبيل لحفظة السلام مُثمنًا تضحياتهم الغالية من أجل إحلال السلام في العالم المضطرب.واستعرض إدريس الأولويات المصرية التي تضمنت تعزيز أمن وسلامة حفظة السلام وتعزيز الترابط والتكامل بين حفظ وبناء السلام، لا سيما في إطار رئاسة مصر الحالية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلم ودعم المقاربة الشاملة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام وفقًا للرؤية التي تضمنتها "خارطة طريق القاهرة"، وتأكيد أولوية الحلول السياسية للنزاعات وضرورة تبني عمليات حفظ السلام استراتيجيات سياسية واضحة ومحددة زمنيًا وزيادة المُشاركات النسائية في حفظ السلام، وتعميق الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في حفظ السلام.