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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار غلق بوغازى ميناءى الدخيلة والإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:20 ص
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت سلطات ميناء الإسكندرية، استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، لليوم الثاني، بالتزامن من نوة الفيضة الصغري، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج، وتوقف كافة أعمال الصيد بالميناء الشرقي.

قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

كما وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

يذكر أن مدينة الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ ضربت سواحلها، منذ أمس الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار ثلجية في بعض المناطق بالعجمي ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

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