تطوير الريف المصري والطقس السيئ على رأس الأولويات.. بدء اجتماع «الوزراء»

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الملفات الشائكة.ومن المرتقب أن يناقش المجلس، اليوم، سير تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري وتوابعهم، وبحث أي معوقات، ومناقشة آليات التنفيذ، عملا على سرعة الإنجاز وفقا للتعليمات الرئاسية.كما يناقش المجلس تداعيات الطقس السيئ، ومدى جاهزية الجهات المعنية بالتعامل مع الامطار، والوقوف على حالة الطقس وفقا لتقارير مركز الاستشعار، وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع الوضع الحالي من عدمها.ويناقش المجلس أيضا ما آلت إليه الأمور فيما يخص جائحة كورونا، ومدى توافر اللقاح وكيفية التنسيق للحصول على الكميات المطلوبة لتوفيره لكافة المصريين، وخطة وزارة الصحة في هذا الشأن.كما يناقش المجلس استعدادات وزارتي التعليم والتعليم العالي، لإجراء امتحانات النصف الأول من العام الجاري وخطتهما لاستئناف الدراسة.