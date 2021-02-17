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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار القاهرة يستقبل 16 ألف راكب اليوم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:11 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع، بمطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، انطلاق ووصول 165 رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل حوالي 16 ألف راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير لكل صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.

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