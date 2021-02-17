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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية: 21 يومًا على صناعة «الميرون» المقدس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:49 ص
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت
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قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه يفصل الكنيسة القبطية عن الموعد المحدد لصناعة الميرون المقدس 21 يومًا.

وفي السياق ذاته، دشن مركز الكنيسة الإعلامي حملة يومية برئاسة القس بولس حليم، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للتنبيه عن عدد الأيام المتبقية على صناعة الميرون، إضافة لإطلاق قول من أقوال الآباء القديسين بالكنيسة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أكدت على لسان متحدثها الرسمي على موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال «حليم» إنه سيجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا أن هذه هي المرة الأربعون التي يصنع فيها «الميرون» في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017.

وأعلنت الكنيسة للمرة الأولى عن نيتها إتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس.

وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.

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