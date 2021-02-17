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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«اتحاد المدارس التجريبية» يضع اقتراحا للخروج مأزق ضم الترمين للإعدادية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:49 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قالت أماني الشريف مؤسس جروب اتحاد المدارس التجريبية، وولي أمر طالب بالصف الثالث الإعدادي، أن جميع القرارات التي تم إعلانها يوم ١٤ فبراير للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ممتازه بالفعل، ومن قبلها قرار توصية الرئاسة برفع الغياب، ووضع ولي الأمر بين خيارين إما التعليم عن بعد أو من خلال الحضور الفعلي في المدرسة.

أما بالنسبة للجزء الذى يخص الشهادة الاعدادية، أكدت الشريف، أنه كان قرار صادم للجميع، لأن الطالب غير مؤهل نهائى لدراسة واختبار فى مناهج ترمين معا.

وشددت، عىى أن التيرم الأول تم مذاكرته بالكامل وأعاد مراجعته أكثر من مره، وكنا نتمنى أن يتم عقد الاختبار فيه، ولكن إن كانت الظروف الحالية وجائحه كورونا وضعتنا في عكس ما نتوقع، فنحن أيضًا لاذنب لنا نحن وابنائنا لندفع فاتورة وضع صحى لا دخل لنا به.

وطالبت مؤسس اتحاد المدارس التجريبية، بضرورة إعاده النظر فى شأن هذه المرحلة التي ظلمت وستظلم مع تطبيق نظام التراكمية عليها من العام القادم، على أن يتم امتحانهم فى التيرم الأول فقط بعد انتهاء امتحانات النقل حتى لو لمدة أسبوع واحد فقط، ولن يؤثر ذلك على الخطه الزمنيه للتيرم الثاني، وخصوصا بعد أن صرح وزير التربيه والتعليم أنه لن يلغي شئ من المقررات حتى لو امتد التيرم الثاني لشهر أكتوبر، خاصة أن فكرة مد التيرم التاني واردة ولا مانع من تطبيقها لحين الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأضافت الشريف، أنه في حال تعثر الأمر نرى أنه يكفي الاختبار فى مناهج الترم الثانى فقط، لأن ليس من المعقول أن يذاكر الطالب منهج التيرم الثاني ويعاود دراسة التيرم الأول حتى لو كان تم مذاكرته بالكامل فقد يؤدي ذلك إلى إصابة الطلاب بالإحباط والملل لأنهم لم يعتادوا على ضم الترمين معا ولم يتم التمهيد عن ذلك من قبل.

وأشارت إلى أنه، في النهاية إذا لم تنجح المحاولات السابقة فلا يوجد لدينا سوى الموافقة على ضم الترمين، ولكن مع تحديد أجزاء من المناهج لتدخل فى التقييم العام آخر السنة مع أجزاء من مناهج الترم الثانى، ولا أن يترك الأمر كذلك بدون أي تنظيم.

وأنهت الشريف حديثها قائلة: للأسف نقول هذا الاختيار ونحن مرغمين على ذلك بعد أن أصابتنا خيبة الأمل في الوقوف جنب ابنائنا أو أن نكون صوتهم الذي يصل للمسؤولين للخروج بهم من الأزمة التي زادت الأمر سوء فهم لم يحصلوا على إجازة نصف العام كباقي الصفوف ولم يخرجوا للتنزه أو النوادي أو حتى الزيارات العائلية بسبب كورونا ولأننا ضغطنا عليهم بالمذاكرة ظنا منا أن الشهادة الإعدادية هي الأولى في عقد الامتحانات وستكون فور انتهاء الإجازة ولكن ما حدث كان أغرب مما يتوقع الجميع فكان بمثابة صدمة لنا ولأبنائنا.

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