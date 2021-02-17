رغم تفشي كورونا.. تركيا تبحث رفع الإغلاق عن المطاعم والمدارس

تدرس الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، خطة لتخفيف بعض حالات حظر التجول والقيود على المطاعم والمدارس في المناطق التي تسجل الإصابات أقل، في مارس المقبل، رغم تفشي كورونا وذلك من خلال جلسة لمجلس الوزراء.ولم يتضح متى يمكن تخفيف القيود التي فرضت في ديسمبر أو ما إذا كانت القرارات النهائية بشأن الخطة ستتخذ هذا الأسبوع.وأوضح موقع «تركيا الآن»، أن أولوية الحكومة هي تقليل الحالات اليومية، وتخطط لإعادة فتح المدارس تدريجيًا في جميع أنحاء البلاد مع بداية مارس المقبل.وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء تركيا، الإثنين، مؤكدًا تشخيص 7 آلاف و945 حالة إصابة جديدة، منهم 660 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات.وأوضح أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في تركيا بلغ مليونين و594 ألفًا و128 حالة، وأن عدد الوفيات أمس بسبب الفيروس بلغ 91 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 27 ألفًا و562 حالة.