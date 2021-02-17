كيف تتعامل شركات المقاولات مع عمالها في موجات الطقس السيئ؟

ٔأعلن المهندس محمد عبد الروؤف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن شركات المقاولات تقوم بوضع خطة لإدارة الأزمات والسلامة المهنية عند التخطيط لتنفيذ المشروعات القومية، وقواعد إجراءات السلامة في المواقع الإنشائية خلال حالات التقلبات الجوية خاصة سقوط الأمطار والعواصف الرعدية، حفاظا على سلامة العاملين وتقليل المخاطر الناتجة التي يمكن أن تهددهم أثناء أداء أعمالهم.وأكد عبدالروؤف في تصريحات لـ«الدستور»، أهمية توفير وسائل مكافحة الحريق من أجهزة الإطفاء وسيارات الحماية المدينة وتشكيل طاقم عالي التدريب في حالة حدوث حرائق ناتجة عن الأمطار الغزيرة، مع توقف جميع الأعمال الخارجية.وأشار إلى أن الشركات تدشن عيادات وإسعافات أولية للفحص الطبي على العمال المعرضين للأمراض المهنية، بالإضافة إلى الحفاظ على جميع المواد الخام من الحديد والأسمنت التي قد تتعرض خسائر ناتجة عن الإمطار والعمل على تغطيتها.