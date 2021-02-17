كيف تتعامل شركات المقاولات مع عمالها في موجات الطقس السيئ؟
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:45 ص
علا العلافطباعة
ٔأعلن المهندس محمد عبد الروؤف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن شركات المقاولات تقوم بوضع خطة لإدارة الأزمات والسلامة المهنية عند التخطيط لتنفيذ المشروعات القومية، وقواعد إجراءات السلامة في المواقع الإنشائية خلال حالات التقلبات الجوية خاصة سقوط الأمطار والعواصف الرعدية، حفاظا على سلامة العاملين وتقليل المخاطر الناتجة التي يمكن أن تهددهم أثناء أداء أعمالهم.
وأكد عبدالروؤف في تصريحات لـ«الدستور»، أهمية توفير وسائل مكافحة الحريق من أجهزة الإطفاء وسيارات الحماية المدينة وتشكيل طاقم عالي التدريب في حالة حدوث حرائق ناتجة عن الأمطار الغزيرة، مع توقف جميع الأعمال الخارجية.
وأشار إلى أن الشركات تدشن عيادات وإسعافات أولية للفحص الطبي على العمال المعرضين للأمراض المهنية، بالإضافة إلى الحفاظ على جميع المواد الخام من الحديد والأسمنت التي قد تتعرض خسائر ناتجة عن الإمطار والعمل على تغطيتها.
وأكد عبدالروؤف في تصريحات لـ«الدستور»، أهمية توفير وسائل مكافحة الحريق من أجهزة الإطفاء وسيارات الحماية المدينة وتشكيل طاقم عالي التدريب في حالة حدوث حرائق ناتجة عن الأمطار الغزيرة، مع توقف جميع الأعمال الخارجية.
وأشار إلى أن الشركات تدشن عيادات وإسعافات أولية للفحص الطبي على العمال المعرضين للأمراض المهنية، بالإضافة إلى الحفاظ على جميع المواد الخام من الحديد والأسمنت التي قد تتعرض خسائر ناتجة عن الإمطار والعمل على تغطيتها.