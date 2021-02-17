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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«الثلوج» تكسو شوارع بلطيم بكفر الشيخ (فيديو)
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:44 ص
عمرو الشامي
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