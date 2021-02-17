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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لأعمال التطوير.. الآثار تعلن غلق كوبري محمد علي بالقليوبية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:44 ص
غلق كوبري محمد علي
غلق كوبري محمد علي
كتب صلاح حسنى
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أعلنت وزارة الآثار غلق كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية، نظرا لتركيب أرضية حجر بازلت حتى يتم تركيب وتثبيت الحجر جيدا.

وفي نفس السياق تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال ترميم وصيانة كوبري محمد علي الأثري بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتم بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مقدارها مليون وستمائة ألف جنيه، وذلك طبقا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.

ويتضمن مشروع الترميم أعمال درء الخطورة وترميم وصيانة الكوبري، مضيفا أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على استبدال الحجر التالف بالشرفات، وجميع الأجزاء المنهارة في الكوبري، ثم استكمال ترميم البلاط، حيث يتم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبري والممرات، بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب والمشغولات الحديدية،، كما سيتم تطوير نظام الإضاءة بالكوبري، وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبري وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب.

وخلال الجولة استمع "الهجان" لشكاوى المواطنين لرصف طريق أبو الغيط القناطر الخيرية، نظرا للحالة السيئة التي يعانيها المواطنين على الطريق، مؤكدا أنه سبق إدراجه بخطة هيئة الطرق والكباري لإعادة رصفه وتأهيله من جديد نظرا للكثافة المرورية على هذا الطريق.

كما تابع الهجان أعمال تطهير ترعة الساحل خلف مسجد الأنوار المحمدية بمدينة القناطر،حيث وجه المحافظ مسئولي مديرية الري، بالتنسيق مع مجلس مدينة القناطر الخيرية بتطهير الترعة من القمامة بالإضافة إلى وضع صناديق قمامة.

كما تابع اعمال تفقد قرية ميت العطار بمدينة بنها بناء على شكوى المواطنين من افتراش باعة الخضار بالشارع الرئيسي، وأمام المدرسة الابتدائية بميت العطار، وفي استجابة فورية من المحافظ أصدر تعليماته لرئيس المدينة بنقل السوق إلى أحد الشوارع الجانبية وعدم افتراشهم بالشارع الرئيسي بالإضافة إلى رفع الإشغالات وتوسعة الشارع أمام المارة وحركة السيارات، واستمع المحافظ إلى آراء المواطنين لتطوير المكان بما يتناسب مع احتياجاتهم.

ثم استكمل الهجان جولته بمتابعة أعمال رصف وتطوير خط 13( بلتان - المنيرة ) بمدينة طوخ بطول 15 كيلو متر بتكلفه 35 مليون جنيه، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء والتسليم في الموعد المحدد له.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق عزبة أفندينا المتفرع من طريق شركات البترول بطول 1.2 كليو بتكلفة 5 ملايين جنيه، والذي يعد محورا مروريا مهما، وطريقا بديلا لشركات البترول، ليفتح محور جديد بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول، وشدد الهجان على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفتح الطريق.

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