صعود أسهم أوروبا يتوقف مع تحول التركيز نحو التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، عن أعلى مستوياتها في قرابة عام، إذ قوضت المخاوف حيالزيادة محتملة للتضخم التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي الذي تقود إليه اللقاحات، في حين نزل سهم كيرينج بعد انخفاض مبيعات علامتها جوتشي بأكثر من المتوقع.فقد هوت أسهم المجموعة الفرنسية، التي تمتلك أيضا علامة سان لوران، 8.2 بالمئة، إذ هبطت إيرادات المجموعة بالكامل 8.2 بالمئة في الربع الرابع من العام، وتراجع مؤشر التجزئة الأوروبي الأوسعنطاقا 2.9 بالمئة.وفقد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، إذ قادت الخسائر أيضا أسهم الرعاية الصحية والاتصالات والخدمات المالية.وتكبد مؤشر الأسهم القيادية في لندن فايننشال تايمز 100 خسارة 0.4 بالمئة، إذ أظهرت بيانات أن اتضخم البريطاني ارتفع بأكثر من المتوقع قليلا في يناير.