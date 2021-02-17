محافظ بورسعيد: متابعة مسترة لحالة الطقس.. ورفع مياه الأمطار

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالأحياء لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية تعاملت مع كميات الأمطار فور سقوطها، نظرا لوجود بالوعات الأمطار وكذلك تواجد سيارات كسح وشفط المياه.وقال الغضبان، إن هناك تواصلا بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقر، مؤكدا تمركز المعدات ونشرها مع سيارات شفط المياه في جميع الشوارع، مع التنبيه على أصحاب المحلات بعدم وضع البضائع خارجها.وأضاف، أن كل قطاعات المحافظة سواء في مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتضامن الاجتماعي والمرور والمرافق والأحياء على أعلى درجة من الاستعداد.وكان محافظ بورسعيد قد أصدر توجيهات إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة، وبتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأجواء الجوية ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار.