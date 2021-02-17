ارتفاع التضخم البريطانى 0.7% فى يناير

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم البريطاني بما يزيد قليلا عن المتوقع في يناير مع عودة البلاد مجددا إلى العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7 % على أساس سنوي بعد زيادة 0.6 % في ديسمبر.كان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء اقتصاديين قد توقع بقاء المعدل السنوي عند 0.6 %.