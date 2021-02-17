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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع التضخم البريطانى 0.7% فى يناير

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:54 ص
التضخم البريطاني
التضخم البريطاني
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم البريطاني بما يزيد قليلا عن المتوقع في يناير مع عودة البلاد مجددا إلى العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7 % على أساس سنوي بعد زيادة 0.6 % في ديسمبر.

كان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء اقتصاديين قد توقع بقاء المعدل السنوي عند 0.6 %.

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