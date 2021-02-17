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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مستشارة تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:04 ص
المستشارة أسماء أبو
المستشارة أسماء أبو بكر
محمد عيسي
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حضرت المستشارة أسماء أبوبكر الجندي، أمس الثلاثاء، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، صرح بذلك مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية، لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقًا للقانون.

ياتي ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية.


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