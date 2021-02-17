السودان يستدعى سفيره في إثيوبيا لإجراء مشاورات حول أزمة الحدود

استدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها لدى أديس أبابا، السفير جمال الشيخ؛ لإجراء مشاورات حول تطورات الأزمة مع إثيوبيا بشأن الحدود، وفقا لما نقلته صحف سودانية، اليوم الأربعاء.يأتي هذا فيما حذر الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، من وجود تعزيزات إريترية مع الحدود السودانية، في الوقت الذي أعلن فيه في وقت سابق عن تقدمه في الفشقة واستعادته بعض القرى التى يستغلها مواطنون إثيوبيون.وكانت الحكومة الإثيوبية استدعت في ديسمبر الماضي السفير جمال، وقدمت له احتجاجا رسميا على مزاعم عن اعتداء الجيش السوداني على الجيش الإثيوبي في المنطقة الحدودية بين البلدين.