خطة للتوسع فى الرى الحديث وتأهيل مساقي 51 مركزا ضمن «حياة كريمة»

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس محمود السعدى المشرف على مشروعى تبطين الترع والرى الحديث والاتصال السياسى، لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع.كما تم خلال الاجتماع بحث المشروعات المخطط تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة مع 51 مركزا وتشمل أعمال رى حديث وأعمال تأهيل وأعمال تطوير مساقى.واستعرض وزير الموارد المائية والرى، الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، موجهًا بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.وأوضح عبدالعاطي، أن الوزارة أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، مشيرًا إلى أن المشروع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالاضافة للمردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.وأكد أنه يتم حاليًا حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيدًا لتأهيلها، موضحًا أنه تم تنفيذ تجربة ريادية لتأهيل أحد المساقى وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، بحيث يتم التنفيذ بالتعاون بين الوزارة والمنتفعين على المسقى، كما تعمل الوزارة على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه.