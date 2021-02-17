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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تنقل 4225 راكبًا بمطار القاهرة اليوم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:48 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، رحلة جوية بمعدل ٣١ رحلة دولية، و١٨ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٦ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٢٢٥ راكبا.

وتسيير الرحلات الدولية إلى كل من واشنطن، بغداد، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، ميلانو، امستردام، دبي، روما، نيويورك، دبي، الخرطوم، كوالا لامبور، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.

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