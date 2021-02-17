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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وليد عباس: ننفذ مدن ذكية هدفها استعادة ريادة مصر كواجهة للاستثمار (خاص)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:36 ص
وليد عباس
وليد عباس
محمد إبراهيم
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عدد كبير من المدن الجديدة ظهر على الأرض خلال السنوات القليلة الماضية، يعمل على إنشائها ملايين من المصريين بينهم مهندسين وفنيين وعمال، بخلاف عدد كبير من المدن الجديدة المرتقب تدشينها خلال الفترات المقبلة، من بينها ما يوازي دول بكامل تكوينها وفق الأعراف الدولية، حيث تضم مراكز للحكم وأحياء سكنية ومراكز للإدارة والتجارة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

وقال الدكتور وليد عباس، المشرف العام على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن العمران المصرى المستهدف يأتي من خلال استراتيجيات التنمية على المستوى القومى، والتى يتم إعدادها من خلال جهات الدولة المعنية.

وكشف عباس في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه على رأس هذه الجهات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التى تعمل على إعداد هذه المخططات الاستراتيجية على كافة المستويات، وعلى رأسها المستوى القومى الذي ينتج عنة الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية، ومن ضمن تلك الرؤى مصر 2030 والتى تم خلالها تحديد المدن الجديدة المطلوب إقامتها.

وأشار عباس إلى أنه في الماضي كانت الخطة القومية لتنمية مصر حبيسة الأدراج، وبمطلع 2014-2015، حدث تحول جزري بتحويل التقارير إلى واقع ملموس منفذ، كان في الماضي أحلام.

وأضاف أنهم كهيئة مجتمعات عمرانية يعملون على تنفيذ 36 مدينة جديدة على 3 مراحل، الأولى منها بواقع 17 مدينة تقترب حاليا من اكتمالها بنسبة 90%، أما المرحلة الثانيه 14 مدينه المرحلة الأولى منها تقترب من 20% والباقي يتم دراسته.

واستطرد عباس قائلا: "ننفذ مدن ذكية تراعي علوم وتكنولوجيا العصر، توفر خدمات متكاملة، وتخفف العبء عن المدن القائمة، وتخلق فرص عمل واستثمارات، إضافة لجذب السياحة والاستثمارات الدولية بالتزامن مع تطبيق منهج جودة الحياة، ونعمل على زيادة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14%، وتم تخفيض البطالة إلى 7% من خلال خلق فرص عمل مستدامة".

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات لا تنشئ مدن جديدة وفقط، بل تقوم بتطوير نحو 10 مناطق بالقاهرة والجيزة بخلاف الإسكندرية، من خلال خطة طموحة للدولة، تقوم علي محورين: (مدن قائمه تطوير وتحديث، ومحور مدن جديدة).

ولفت عباس لـ"الدستور"، إلى أنه من ضمن الأهداف أيضا نعمل على استعادة ريادة مصر باعتبارها واجهة اقتصادية جاذبه للاستثمار، حيث يجري حاليا تنفيذ حوالي 4164 مشروعا على مستوي الدولة، مضيفا أنه لأول مرة يجري تنفيذ ممشي "أهل مصر"، "أسوان الجديدة"، وكورنيش بالمنصورة الجديدة، وكورنيش في العلمين الجديدة، وأخر في مدينة رشيد الجديدة، والنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكل المصريين.

وشرح أنه بعد انتهاء عمليات التخطيط، يتم التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لإجراء التنسيقات اللازمة لاستصدار قرار جمهوري بإقامة المدينة الجديدة، وذلك بعد اختيار الموقع بدقة، بعدها يتم تحديد واختيار كبرى المكاتب الاستشارية، والتي تضم كافة التخصصات الفنية، لإعداد المخطط الاستراتيجي للمدينة، بحيث يتضمن توزيع الانشطة، وحجم العمالة المتوقعة والاستثمارات، وأولوية المشروعات وعدد السكان ومصادرهم.. إلخ، بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات، بعدها يبدأ التنفيذ على الأرض.

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