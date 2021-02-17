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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المكتب الفني بمحكمة النقض يعلن عن طلب أعضاء جدد والتقديم «أونلاين»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:29 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
محمد عيسي
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أعلن المكتب الفني لمحكمة النقض عن فتح باب الترشح لأعضاء جدد للمكتب الفني بمحكمة النقض خلال العام القضائي 2021 - 2022، والتقديم "أونلاين" من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة.

علي أن يكون المتقدم مستوفيًا الشروط الآتية:

١- أن يكون من بين رؤساء المحاكم في تاريخ 2021/1/01 ومن في درجتهم بالنيابة العامة دفعات
2008، 2009، 2010 دون غيرها (ولن تقبل طلبات لغير الدفعات المطلوبة).

۲- أن يكون قد حصل على تقريرين، أحدهما على الأقل في القضاء بتقدير فوق المتوسط، لا تقل كفايته عنه (بما يدل على أن معلوماته القانونية كافية).

3- أن يكون ملف العضو خاليًا من الجزاءات.

4- الأولوية لمن جلس على منصة القضاء لمدة عامين على الأقل، والحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير.

وعلى من يرغب في الترشح التقدم إلكترونيًا بملء بيانات استمارة الترشح المعدة لذلك على الرابط الخاص بالمكتب الفني وهو https:cco.emj-eg.com، وذلك في الفترة من 2021/2/14 حتى 2021/2/28، وسوف يتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا مع بداية الموعد، ويجب على طالب الترشح ذكر رقم هاتف محمول وعنوان بريد إلكتروني صالح باستمارة الترشح للتواصل معه من خلالهما، ولن يلتفت إلى الطلبات التي سبق تقديمها ولا الطلبات التي تقدم بعد هذا الميعاد.

يذكر أن المكتب الفني لمحكمة النقض من أهم القطاعات التي تقوم بعمل هام من خلال تجهيز وترتيب الطعون والإشراف على جدول المحكمة، وحدد قانون السلطة القضائية عددًا من المهام التي يقوم بها المكتب الفني، حيث نص القانون على أن يكون لمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية، يؤلف من رئيس يختار من بين مستشاري المحكمة، وعدد الأعضاء من درجة مستشار، ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بناءً على ترشيح رئيس محكمة النقض، ويختص المكتب الفني بالمسائل الآتية:

1 - استخلاص المبادئ القانونية فيما تصدره من أحكام ومراقبة، ونشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة.

2 - إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية.

3 - الإشراف على أعمال المكتبة.

4 - إعداد البحوث الفنية.

5 - الإشراف على جدول المحكمة، وعرض الطعون المتماثلة التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.

6 - سائر المسائل التي يطلب رئيس المحكمة القيام بها.

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