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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يُطالب بعزل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:49 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعزل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، كما تعهد بدعم منافسي المشرعين الجمهوريين الذين تجاوزوه، مما ينبئ بانتخابات تمهيدية عاصفة في الحزب الجمهوري.

وقال ترامب في بيان "إن الحزب الجمهوري لن يتمكن من أن يكون مجددا محط احترام أو قويا مع زعماء سياسيين من أمثال السناتور ميتش ماكونيل على رأسه"، على حد تعبيره.

ووصف ترامب ميتش بأنه سياسي متجهم وعبوس ولا يبتسم، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه، فلن يفوزوا مرة أخرى.

جاءت تصريحات ترامب بعد أن قال ماكونيل إنه على الرغم من أنه صوت لمصلحة تبرئة ترامب في محاكمة عزله، إلا أنه مسئول عمليا وأخلاقيا عن الهجوم الدموي الذي شنه حشد من أنصاره على الكونجرس.

وشن ترامب من خلال بيانه الأخير حرب مفتوحة على ماكونيل، السياسي ذي الرؤية الاستراتيجية الدقيقة والذي كان لوقت طويل حليفا وثيقا للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب فى بيانه أن استطلاعات الرأي تشير أن أرقام ماكونيل هي أدنى حتى مما كانت عليه في السابق، لافتًا إلى أنه يدمر الجهة الجمهورية من مجلس الشيوخ وفي الوقت نفسه يلحق أضرارا جسيمة بالولايات المتحدة.

وانتقد ماكونيل ترامب رغم تصويته على تبرئته قائلًا: "هؤلاء المجرمون كانوا يحملون راياته يعلقون أعلامه ويصرخون بالولاء له، واصفا تصرفات ترامب التي أدت إلى ذلك الاعتداء بأنها تقصير مشين في أداء الواجب".

وأشار ماكونيل أبعد إلى أن ترامب قد يواجه اتهامات الآن بعد أن ترك منصبه، وفقا لفضائية «سكاى نيوز» عربية.

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