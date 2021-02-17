21 فبراير.. آخر موعد لتسجيل استمارات طلاب «الأول والثاني» الثانوي

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، المقرر لها يوم 27 فبراير 2021 من الشهر الجاري.وقامت الوزارة بإرسال تنبيه لمديريات التعليم بالمحافظات، بضرورة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الالكترونية لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في موعد اقصاه الاحد 21 فبراير 2021.وشددت الوزارة على المديريات، بضرورة التأكد من انتهاء استلام الطلاب لأجهزة التابلت وشريحة البيانات، والتأكد من استقرار خدمة الانترنت بالمدارس الثانوية، والتأكد من توافر خدمة الانترنت بالمدارس الخاصة الثانوية.كما شددت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحل أي مشكلات قد تعوق أداء الامتحان، وموافاة الوزارة بتقرير معتمد من بالموقف العام للمدارس الثانوية بالمديرية التعليمية.